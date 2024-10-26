النشرة: سلسلة غارات على قرى في النبطية وصور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة ميفدون. وكان نفذ الطيران صباحا سلسلة غارات على كونين وجميجمة وياطر في قضاء بنت جبيل. وشنت مسيرة غارة بصاروخ موجه على حي البركة في بلدة شقرا. وتزامنا تعرضت بادة حانين لقصف مدفعي. كما استهدف الطيران اطراف بلدة طيردبا.

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