قوى الأمن: فصيلة تفتيشات المطار أحبطت محاولة تهريب 271 ألف دولار مزيفًا إلى تركيا وأوقفت المهرّبة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-10-22، تمكّن عناصر فصيلة التّفتيشات التّابعة لسريّة قوى الأمن في المطار في وحدة جهاز أمن السّفارات والإدارات والمؤسّسات العامّة، من إحباط عمليّة تهريب مبلغ من المال المُزيَّف بقيمة 271,500 دولار أميركي، مخبّأ بطريقة احترافيّة في جوانب حقيبتَي سفر، وذلك أثناء محاولة إحدى المسافرات مغادرة الأراضي اللّبنانية متوجّهةً إلى ​تركيا​؛ وتُدعى: "ز. ا." (من مواليد عام 1980، سوريّة- لبنانيّة)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتّحقيق معها من قبل عناصر فصيلة الضّابطة الإداريّة والعدليّة، اعترفت بأنها تعرّفت منذ فترة على سيّدة تُدعى (آ.) مجهولة باقي الهويّة متواجدة في تركيا، وطلبت الأخيرة منها استلام حقيبتَي ألبسة من أحد الأشخاص في بيروت ونقلها إلى تركيا، مقابل مبلغ 150 دولارًا أميركيًّا، وأنّها لم تكن على علم بوجود المبلغ المزيّف في الحقيبتَين".

وأشارت الشّعبة إلى أنّ "الموقوفة أُحيلت إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معها، بناءً على إشارة القضاء".