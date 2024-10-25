أعلنت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه بناءً لتوجيهات معالي وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي وسعي محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتعاون مع جمعية فرح العطاء، تم نقل النازحين المتواجدين في الخيم على الكورنيش البحري لمدينة بيروت الى مركز إيواء في منطقة الكرنتينا ضم أكثر من 400 نازح، حيث قام فوج حرس مدينة بيروت بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تنسيق عملية نقلهم من الكورنيش البحري الى مركز الايواء أعلاه، على أن تستكمل المرحلة الثانية لتأمين بقية النازحين المتواجدين على الكورنيش البحري خلال أيام قليلة الى مركز إيواء يجري تجهيزه حالياً وفق قاعدة بيانات إحصائية تم اعدادها مسبقاً للعائلات النازحة المتواجدة في الاماكن العامة .

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة ادارة الكوارث ببيروت: إجلاء أكثر من 400 نازح عن الكورنيش البحري وتأمينهم بمركز إيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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