توقّف عدد من محطّات الإرسال في البقاع الشمالي والهرمل عن العمل منذ ثلاثة أيّام، نتيجة نفاد مادّة المازوت فيها. وناشد الأهالي وزارة الاتصالات والشّركات المعنيّة، العمل على المعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي البقاع الشمالي ناشدوا وزارة الاتصالات تزويد محطات الإرسال بالمازوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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