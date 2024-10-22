شكرا لقرائتكم خبر عن على متن الصاروخ "لونج مارش-6".. الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم الثلاثاء، قمرًا اصطناعيًا جديدًا إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في إقليم "شانشي" الواقع شمالي البلاد.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية في نشرتها، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تيانبينج-3" على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-6" صباح اليوم، ودخل إلى المدار المحدد له مسبقًا بنجاح.

وأضافت الشبكة أنه سيتم استخدام القمر الاصطناعي لقياس المقطع العرضي الراداري، وتقديم خدمات مثل مسوحات البيئة الفضائية في الغلاف الجوي وتصحيحات نماذج التنبؤ المداري وغيرها. وتعد هذه المهمة، الرحلة رقم 541 لسلسلة الصواريخ الحاملة "لونج مارش".