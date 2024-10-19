تعزية ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود آل خليفة

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك البحرين، لذات المناسبة، وقال فيها: «تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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