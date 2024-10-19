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تعزية ملك البحرين في وفاة الشيخ حمود آل خليفة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، إلى ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة. وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك البحرين، لذات المناسبة، وقال فيها: «تلقيت نبأ وفاة معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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