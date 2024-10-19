إحياء الذكرى الثانية عشرة لاغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه في وسط بيروت

أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، إلى أنّ "لمناسبة الذّكرى السّنويّة الثّانية عشرة لاستشهاد اللّواء ​وسام الحسن​ ورفيقه المؤهّل أوّل أحمد صهيوني، قامت مجموعة من عناصر سريّة المقر العام بتأدية مراسم التّشريفات للشّهيدَين، على وقع موسيقى قوى الأمن الدّاخلي، أمام ضريحَيهما في ساحة الشّهداء- وسط بيروت".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد أحمد عبلا، ممثّلًا المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، وضع أيضًا إكليلَين من الزّهر على الضّريحين. كذلك، وضع العميد سعدالله السّمروط إكليلَين من الزّهر، باسم رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمّود". وأوضحت أنّه "حضر مراسم تكريم الشّهيدَين، وفد من ضبّاط شعبة المعلومات، وفد من عائلة الشّهيد ضمّ نقيب المحامين في طرابلس المحامي سامي الحسن وعقيلته فدى مرعي، وزيد الحسن".

في هذا الإطار، اعتبر اللّواء عثمان أنّ "ذِكرى شهادة اللّواء الحسن ورفيقه، محطّة وطنيّة لاستذكار مسيرة اللّواء الشّهيد الأمنيّة الاستثنائيّة، الّتي شكّلت بدايةً صلبةً من أجل بناء مؤسّسة حديثة ومتطوّرة، تؤدّي مهامها في خدمة الوطن والمواطنين باحترافيّة ومهنيّة".