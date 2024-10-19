أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً محيط بلدة زفتا، عيتا الشعب، حانين، زفتا، عين بعال، حوش صور، الشهابية، العديسة، شمع، الضهيرة، بنت جبيل، عيناثا، ياطر، بيوت السياد، صريفا، كفرحونة، الخيام، كفرشوبا، مجدل زون، وجباع".
كذلك أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً منطقة المشرفة وحوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية وغارة على الحدود اللبنانية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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