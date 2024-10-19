"النشرة": سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية وغارة على الحدود اللبنانية السورية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً محيط بلدة زفتا، عيتا الشعب، حانين، زفتا، عين بعال، حوش صور، الشهابية، العديسة، شمع، الضهيرة، بنت جبيل، عيناثا، ياطر، بيوت السياد، صريفا، كفرحونة، الخيام، كفرشوبا، مجدل زون، وجباع".

كذلك أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً منطقة المشرفة وحوش السيد علي على الحدود اللبنانية السورية".