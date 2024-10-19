إعلام عبري: إيران حاولت اغتيال نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر -

قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، إن إيران حاولت اليوم السبت اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود حالة استنفار في مختلف المناطق خصوصًا بمحيط منزل نتنياهو بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

وتصدر منصة إكس هاشتاج منزل نتنياهو بعد استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بطائرة مُسيَّرة قال ديوان مكتبه إنها أُطلقت من لبنان.

تعرض بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في صباح اليوم السبت، إلى محاولة اغتيال وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية.

يأتي ذلك من خلال مسيرة استهدفت مقر إقامته في قيساريا شمال تل أبيب، حيث أشار موقع واللا العبري إلى أن المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت.

وأعلن مكتب نتنياهو عن إطلاق مسيرة من لبنان باتجاه منزله بقيساريا، فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان إلى أنه لم يتم إطلاق أي صفارات إنذار، وسمعنا صوت انفجار قوي في المنطقة.