شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ترافق ذلك مع فرض إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى عرقلت وصول المصلين إلى ساحاته.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن أكثر من 250 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، وأن قوات الاحتلال نصبت حواجزًا عسكرية جديدة لتأمين اقتحامات المستوطنين.