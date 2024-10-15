شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: زيارة ولى العهد السعودى لمصر تعزز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس البرلمان العربي، بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية مصر العربية.



وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والسعودي.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن اللقاءات التي ستجري بين ولي العهد السعودي والقيادة السياسية المصرية تؤكد عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والرياض، وتبرز حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.



وأضاف النائب علاء عابد، أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، ودورهما المحوري في حماية الأمن القومي العربي ودعم التنمية المستدامة.



أوضح رئيس نقل النواب، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي في وقت هام تتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتشاور بين مصر والمملكة العربية السعودية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق مصالح الشعبين.



وأكد النائب علاء عابد، أهمية دعم الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب والتطرف، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دعم مساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين.