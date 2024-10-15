شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ: العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى به فى التعاون العربى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحظي بأهمية كبيرة علي كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة شديد الحساسية بسبب ما تمر به المنطقة من تصاعد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى الصراع المسلح في السودان، والتوترات في البحر الأحمر والتي أثرت سلبا علي حركة الملاحة العالمية.

وقال "صبور"، إنه من المقرر أن تتطرق الزيارة إلى مناقشة سُبل تعزيز التعاون العسكري، والتكامل الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشددا علي أن العلاقات السعودية المصرية باتت نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، بما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد الشريك التجارى والاستثماري الأكبر لمصر فى الشرق الأوسط، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن العلاقات المصرية – السعودية تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما انعكس إيجابيا على الكثير من القضايا العربية والإقليمية، مؤكدا أن التنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين؛ بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، انطلاقًا من أرضية مشتركة وهي رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، خاصة تلك التي تُشكل تهديدًا لاستقلال الأراضي العربية وسيادتها.