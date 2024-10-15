اخبار العالم

محمد بن سلمان يتوجّه إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير يتوجه إلى مصر، توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

 

ووفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء "واس"، فإن سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأشار الديوان الملكي في بيانه إلى أنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ اليوم الثلاثاء، متوجهاً ( بحفظ الله ورعايته ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري/ عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا