بتهمة التحرش بعاملة.. إحالة مدير مدرسة ثانوية في الفيوم للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أحال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مدير مدرسة ثانوية صناعية للبنات تابعة لإدارة ابشواى التعليمية للنيابة العامة، وذلك بناء على مذكرة أعدتها الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بعد التحقيقات التى أجرتها الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المدير.

كان بعض العاملين بإحدى المدارس الثانوية الصناعية للبنات، تقدموا بشكوى ضد مدير المدارس يتهمونه بالتحرش بإحدى العاملات وأنهم شاهدوه بأعينهم فى وضع لا يليق برجل تعليم، وفور إبلاغ وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم قررت استبعاد مدير المدرسة من منصبه وإسناد المهمة لوكيل المدرسة.

يذكر أن مدير المدرسة حاول نفى التهمة عن نفسه واتهام بعض العمال بتلفيق هذه التهمة له لأسباب شخصية.