استشاري أبحاث إكلينيكية يكشف تفاصيل لقاح جدري القرود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، أن هيئة سلامة الدواء الامريكية وافقت على لقاح لـ جدري القرود منذ عامين.

وقال أشرف الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن " على قناة " الحدث اليوم: "منظمة الصحة العالمية وافقت على هذا اللقاح الذي يعد لقاح تابع لشركة دنماركية".

وأوضح أن هذا اللقاح يتم تناوله كإجراء احترازي، أو بعد 14 يوما من الإصابة بحد أقصى، واللقاح يعطى على جرعتين.

وتابع استشاري الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن: "الشركة الدنماركية أجرت تجارب سريرية على مجموعة من المراهقين من سن 12 لـ 17 سنة وتمت الموافقة عليه في هذه الشريحة العمرية".

وأكمل أشرف الفقي:" سلامة وكفاءة اللقاح الجديد في هذه الشريحة العمرية سليمة ومقبولة "، مؤكدًا أن موافقة الصحة العالمية على هذا اللقاح تسهل من وصول اللقاحات وتوريد وتصنيع اللقاحات في العالم".

وعن تداعيات فيروس كورونا، أوضح الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الاكلينكية بواشنطن، أن الأبحاث تشير إلى أن هناك تداعيات للإصابة بالفيروس قد تستمر سنوات.