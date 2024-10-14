طائرة سعودية إغاثية ثانية تصل إلى بيروت

وصلت إلى مطار بيروت الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق، حيث تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة للشعب اللبناني للتخفيف من معاناة المتضررين، وهي امتداد لدعم المملكة لبنان في شتَّى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيد للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

كما تعكس الحس الإنساني النبيل الذي تتسم به المملكة، حكومة وشعبًا، وتأتي استمرارًا لمسيرة الخير والعطاء، وتجدد وقوف المملكة الدائم مع الشعوب والدول المحتاجة حول العالم، لمواجهة الظروف والمحن التي تمر بها.