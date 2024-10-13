8 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف شمال قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة "الفالوجا" شمالي قطاع غزة.

وأحرقت قوات الاحتلال منازل سكنية في محيط مركز شرطة جباليا.

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن استشهاد 52 فلسطينياً وإصابة 128 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، تأتي هذه التطورات وسط تصعيد متزايد في العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يزيد من التوتر والألم بين السكان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42,227 شهيداً، بالإضافة إلى 98,464 مصابا، تعكس هذه الأرقام المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، حيث يعاني العديد منهم من آثار القصف المكثف وتدمير المنازل والبنية التحتية.

أعربت وزارة الصحة عن قلقها الشديد بشأن الأوضاع الإنسانية في المستشفيات، التي تعاني من نقص حاد في الموارد الطبية والقدرات الاستيعابية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإجلاء الطبي للجرحى، وسط صعوبة في الوصول إلى المرافق الطبية بسبب القصف المستمر.

في خضم هذه الأحداث المأساوية، دعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين في القطاع ، كما أكدت على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي العاجل للضحايا وعائلاتهم.

مع استمرار هذه الأعمال العدائية، هناك مخاوف متزايدة من تصعيد آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة. إن الوضع الحالي يضع الكثير من الضغوط على المواطنين الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظروف صعبة وغير مستقرة.

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير بات يشكل غطاء للاحتلال ومستعمريه لاستكمال حلقاته في الضفة الغربية المحتلة والانقضاض على حقوق شعبنا العادلة والمشروعة في العودة والحرية والاستقلال.

وذكرت "الخارجية الفلسطينية" - في بيان اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "أن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين وعصاباتهم المسلحة على المواطنين الفلسطينيين في موسم قطف ثمار الزيتون وسرقتها في عديد المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وإحراق وتقطيع المئات من أشجار الزيتون، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أرضهم، يعد إرهاب منظم في إطار حرب الإبادة والتهجير التي ترتكبها قوات الاحتلال لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يسعى من خلال استباحته للضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على أراضي المواطنين وتعميق جرائم التطهير العرقي للوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة (ج)، إلى تعميق وتكريس ضمه للضفة الغربية وإمعان نظام الفصل العنصري البغيض.

وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى إلى توسيع التصعيد لكننا مستعدون تمامًا لحالة الحرب

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من نشوب حرب إقليمية واسعة بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى إلى توسيع التصعيد لكننا مستعدون تمامًا لحالة الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي أن احتمالية كبيرة بتوسيع النزاع والتصعيد بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وامتداده إلى لبنان.