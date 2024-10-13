الجيش الإسرائيلي زعم أَسر عنصر لـ"حزب الله" عُثر عليه داخل نفق بجنوب لبنان

زعمت المتحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي، المعروفة باسم "كابتن إيلا"، أنّ "خلال نشاط الجيش في منطقة جنوب لبنان، تمّ العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني، الّذي يقود إلى منطقة مكوث مسلّحين، مع فتحة خروج مجاورة".

وأشارت إلى أنّ "القوّات فرضت طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النّفق، وعثرت على مجمّع تحت أرضي بعمق نحو 7 أمتار، تحصّن فيه عنصر تابع لـ"حزب الله"، إلى جانب الوسائل القتاليّة والمعدّات المصمّمة للمكوث لفترة طويلة"، لافتةً إلى أنّ "بعد استسلام واعتقال العنصر، استجوبه المقاتلون في الميدان، ثمّ تمّ نقله إلى مرفق احتجاز لمتابعة التّحقيق معه داخل الأراضي الإسرائيليّة".