عدوان إسرائيلي على المستشفى الميداني الإيراني على الحدود السورية- اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أن إسرائيل شنت عدوانا على المستشفى الميداني الإيراني في الحدود السورية اللبنانية.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند رسالة إلى رئيسي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، طالب فيها بإدانة العدوان الإسرائيلي على المستشفى الميداني للهلال الأحمر الإيراني الذي كان يضم 56 سريرا، حسبما ذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية للأنباء.

وجاء في الرسالة التي بعث بها كوليوند إلى كيث فوربس رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وميريانا سبولياريك إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "إن جمعية الهلال الأحمر لجمهورية إيران الإسلامية... تماشيا مع أهدافها الإنسانية، من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية للاجئين والمدنيين المتضررين من الهجمات العمياء والهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد لبنان، فقد أقدمت على إقامة مستشفى ميداني في سوريا يضم 56 سريرا".

وأضاف كوليوند وفقا لوكالة إرنا: "لقد أبلغنا للأسف أن هذا المستشفى ومستودع الأدوية احترق بالكامل... بسبب هجوم شنه كيان الاحتلال، مما جعل من المستحيل علينا تقديم الخدمات الإنسانية".