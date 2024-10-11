الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم في غارة بالتنسيق مع الشاباك

زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، "مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم في غارة بالتنسيق مع الشاباك".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن "استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية".

وبموازاة الحرب المستمرة على غزة التي بدأت في 7 تشرين الاول 2023، يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته ويصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل مئات الفلسطيين وإصابة الآلاف واعتقال ما يزيد على 10400.