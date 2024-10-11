زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، "مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم في غارة بالتنسيق مع الشاباك".
في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ، عن "استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف قوات الاحتلال مخيم نور شمس بطولكرم شمالي الضفة الغربية".
وبموازاة الحرب المستمرة على غزة التي بدأت في 7 تشرين الاول 2023، يوسع الجيش الإسرائيلي عملياته ويصعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل مئات الفلسطيين وإصابة الآلاف واعتقال ما يزيد على 10400.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد حركة الجهاد في مخيم نور شمس بطولكرم في غارة بالتنسيق مع الشاباك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.