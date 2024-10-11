أكسيوس: إدارة بايدن تتقبل شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيران لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى حرب إقليمية

أفاد موقع "أكسيوس" بأن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تتقبل شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيران لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى حرب إقليمية.

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