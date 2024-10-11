بعد اجتياحه ولاية فلوريدا.. إعصار ميلتون خطر يهدد حياة الأمريكيين 

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الذعر والرعب يعيشها سكان ولاية فلوريدا الأمريكية وذلك بعد اجتياح إعصار ميلتون البلاد وتسبب في حدوث دمار واسع النطاق من غرب الولاية إلى شرقها بل أدى لحدوث خسائر في الأرواح وكذلك الممتلكات.

والأعاصير هي عواصف استوائية شديدة تتشكل في جنوب المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي وخليج المكسيك وفي شرق المحيط الهادئ، حيث تقوم بجمع الحرارة والطاقة عبر ملامسة مياه المحيط الدافئة ثم تتجه نحو الأرض مما يزيد من تبخر مياه المحيط بفضل قوتها، إذ تدور في عكس اتجاه عقارب الساعة حول "عين" وهي مركز الإعصار.

ويرجع حدوث إعصار فلوريدا في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم والتي تلقي بظلالها وتلعب دورا رئيسيا في تغذية الاعاصير الاستوائية الاكثر قوة.

وقد أحدث إعصار ميلتون انقطاع الكهرباء عن ٢ مليون شخص اليوم الخميس، بعدما ضرب اليابسة مساء أمس

على ساحل خليج فلوريدا كعاصفة قوية من الفئة الثالثة.

وعصفت رياح عاتية بالمناطق الداخلية التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار هيلين الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين، قبل أن تعبر قبالة الساحل الشرقي لولاية فلوريدا إلى المحيط الأطلسي.

وقال المركز الوطني للأعاصير في نشرة أصدرها في الساعة 20:30 (00,30 ت غ الخميس) إنّ ميلتون وصل إلى اليابسة بقوة إعصار "خطر للغاية" من الفئة الثالثة على سلّم من خمس فئات تصاعدية.

وأضاف أنّ "البيانات تشير إلى أنّ عين الإعصار ميلتون وصلت إلى اليابسة بالقرب من سييستا كي بمقاطعة ساراسوتا" المكتظة بالسكّان والواقعة على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وقبل وصول عين الإعصار إلى سواحل فلوريدا قال رون دي سانتيس حاكم الولاية خلال مؤتمر صحافي "حسنا، لقد وصلت العاصفة، حان الوقت للجميع للاحتماء".

وبحسب المركز الوطني للأعاصير فإنّ الإعصار "البالغ الخطورة" تسبّب في سائر المناطق الواقعة وسط شبه جزيرة فلوريدا بزوابع مهدّدة للحياة ورياح عاتية وفيضانات فجائية.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنّ ميلتون وصل إلى اليابسة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة.

وعلى الرغم من استعدادات ولاية فلوريدا لاعصار ميلتون الا انه استطاع أن يودي بحياة عشرة أشخاص على الأقل بسبب زوبعتين في الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما أفادت السلطات المحلية الخميس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو مشاهد رهيبة للإعصار المرعب حيث كانت الرياح عاتية بشدة ما أدى إلى انهيار الأشجار بشكل كامل، فيما غرقت الشوارع بمياه الأمطار.

وقد ناشد جو بايدن، الرئيس الأمريكي، السكان بضرورة الفرار مما قد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذقرن، داعيا السكان على البقاء في أماكن آمنة في أعقاب إعصار ميلتون.

وكتب بايدن عبر منصة إكس الخميس: "إلى جميع من تضرر جراء إعصار ميلتون: أحثكم على البقاء في منازلكم وبعيدا عن الطرق.

وأضاف، تشكل خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح والحطام وتآكل الطرق ظروفا خطيرة.

وتابع قائلا: "المساعدة في الطريق، لكن إلى أن تصل، احتموا في أماكنكم حتى يعلن المسؤولون المحليون لديكم أن الخروج آمن".