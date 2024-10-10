حبشي جال على مراكز إيواء النازحين فى قرى البقاع الشمالي

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، خلال جولة على مراكز إيواء النازحين فى قرى البقاع الشمالي، الى انني "أتقدم بالشكر لكل من تطوع على العمل مع النازحين، فالأزمة صعبة، ولكن بمنطقتنا هناك نسيج إجتماعي متداخل ومتضامن، ومن واجب الدولة التخفيف عن الناس الذين تركوا بيوتهم وتأمين حاجياتهم".

وأضاف حبشي "جئت اليوم بعد إجتماعي مع لجنة الطوارئ الوزارية ،وإجتماعي مع رئيس الحكومة، للإطمئنان على أحوال الناز حين ولرفع المشاكل التي تعاني منها مراكز الإيواء في المنطقة لإجتماع عملي للجنة الطوارئ الوزارية يعقد في مطلع الأسبوع القادم لأخذ الخطوات العملية الواجب إتخاذها بخصوص أهلنا النازحين".