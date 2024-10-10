اعلنت قوى الامن في بيان، انه "عثر على مقذوف غير منفجر في بؤرة في محلّة أرض جلّول مقابل سوق الخضار الجديد في الطريق الجديدة، وبعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية، قرّر تفجيره في المكان، وذلك الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تفجير مقذوف غير منفجر في ارض جلول - الطريق الجديدة عند السابعة من مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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