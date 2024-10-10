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السلطات الاميركية اعلنت نقل أكثر من 1000 مواطن اميركي من لبنان عبر تركيا

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اعلن القنصل العام الأميركي في إسطنبول جولي أيديه إن أكثر من ألف أميركي وأفراد عائلاتهم فروا من لبنان على متن رحلات جوية مستأجرة أميركية في الأسبوع الماضي ووصلوا إلى تركيا للإقامة المؤقتة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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