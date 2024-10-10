اعلن القنصل العام الأميركي في إسطنبول جولي أيديه إن أكثر من ألف أميركي وأفراد عائلاتهم فروا من لبنان على متن رحلات جوية مستأجرة أميركية في الأسبوع الماضي ووصلوا إلى تركيا للإقامة المؤقتة.

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الاميركية اعلنت نقل أكثر من 1000 مواطن اميركي من لبنان عبر تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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