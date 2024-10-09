حماس تدين إسرائيل وبوليفيا تنضم لدعوة ضدها.. أبرز الأحداث العالمية والعربية اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد العالم العربي ، اليوم ، إحدى أصعب مراحل تاريخه الحديث ،وفي مقدمة هذه الأحداث المأساوية، تبرز حرب الإبادة الدموية في قطاع غزة، حيث تتزايد أعداد الشهداء يومًا بعد يوم نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم ، هذه الحرب الدامية لا تقتصر على غزة فقط، بل امتد الصراع إلى جنوب لبنان، حيث يتواصل التصعيد العسكري بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وسط تهديدات متبادلة ومخاوف من انفجار الوضع بشكل أوسع وفي الوقت ذاته، تعلن المقاومة فى العراق وسوريا وتنضم لهم جماعة الحوثيين للدفاع عن الأرض العربية ضد الاحتلال الصهيوني للمنطقة، بينما يقف القانون الدولي عاجزًا أمام مشاهد الإبادة الجماعية بحق المدنيين، في ظل صمت عالمي محير.

ولم تقتصر سخونة الأحداث على العالم العربي، بل شهدت اليوم تصعيدًا عسكريًا كبيرًا على الجبهة الأوكرانية، حيث تمكنت القوات الروسية من تحرير العديد من المقاطعات التي كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، مما يفتح فصلًا جديدًا في صراع دولي محتدم يضاف إلى المشهد العالمي المتوتر.

تستعرض بوابة الخليج 365 فى السطور التالية ملخص لابرز الاحداث العالمية والعربية على مدار اليوم الاربعاء ..

نتنياهو يستعد لـ"عمل عسكري كبير" ضد إيران..

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد، الخميس، اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني للتصويت على "عمل عسكري كبير ضد إيران".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "الانتقام من المتوقع أن يكون كبيرا، ومن المرجح أن يشمل مزيجا من الغارات الجوية على أهداف عسكرية في إيران والهجمات السرية مثل تلك التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

وزير الدفاع الإسرائيلي: هجوم "قاتل ودقيق ومفاجئ" على إيران..

كد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل كان "أكثر عدوانية وقوة لكنه lacked الدقة"، مشددًا على أن الرد الإسرائيلي سيكون “قاتلاً ودقيقًا ومفاجئًا” ، جاءت هذه التصريحات خلال زيارة غالانت لوحدة 9900 التابعة لهيئة الاستخبارات، حيث أشاد بالقدرات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي، موضحًا أن العمليات العسكرية الجارية تستند إلى تنسيق شامل بين جميع مستويات القيادة العسكرية.

وثائق مسربة تكشف عن دعم بريطانيا لإسرائيل في مواجهة "حماس" و"حزب الله" وإيران..

كشف موقع "ديكلاسيفايد" عن وثائق سرية مسربة تشير إلى أن بريطانيا وضعت خطة دفاعية سرية بالتعاون مع إسرائيل لتعزيز قدرتها على مواجهة إيران و"حزب الله" ، وأوضح الموقع أن هذه الوثائق تكشف عن مشروع بريطاني يحمل الاسم "HEZUK"، والذي تم تصميمه لمواجهة الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وقد تم تقديمه من قبل الملحق العسكري البريطاني في تل أبيب لوفد زائر من دورة القيادة والأركان العليا عام 2020.

العاهل الأردني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني أهمية خفض التصعيد في المنطقة..

أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في الإقليم، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي.

وأشار الملك إلى أن الخطوة الأولى نحو تحقيق تهدئة شاملة في المنطقة هي إنهاء الحرب الإسرائيلية على كل من قطاع غزة ولبنان. وحذر عبد الله الثاني من عواقب تجاهل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مجددًا دعوته لتكثيف الجهود الإنسانية لإغاثة سكان القطاع.

دولة جديدة تنضم لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل..

أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، انضمام بوليفيا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على ما وُصف بأنه هجمات غير متناسبة على غزة.

حماس: اغتيال المقاومين في نابلس جريمة بشعة تضاف لسجل إسرائيل الإرهابي

أكدت حركة "حماس" أن عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مجموعة من المقاومين الفلسطينيين في مركبة شرقي مدينة نابلس، تمثل "جريمة صهيونية بشعة" تُضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي.

وفي بيان صادر عن الحركة، نعت "حماس" شهداء نابلس الذين ارتقوا في هذه "العملية الجبانة"، مشددة على أن المقاومة في نابلس وكافة محافظات الضفة الغربية ستظل عصية على الانكسار، رغم عنف الاحتلال.