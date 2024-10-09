تقرير لجنة الطوارئ: عبور 311034 مواطناً سورياً و108672 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية

اشار منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في التقرير الرقم 14 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، الى انه "خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 70 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9470 إعتداء. وقد صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 22 شهيداً و80 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2141 شهيداً و10099 جريحاً. ولتاريخه تم فتح 1000 مركز لاستقبال النازحين منها 807 مراكز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية."

واشار البيان الى انه لتاريخه تم تسجيل 185400 نازح (38400 عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية. وتقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

وذكر بانه من تاريخ 23 أيلول لغاية 9 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 311034 مواطناً سورياً و 108672 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية. وتتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة.