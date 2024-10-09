القناة 12: انتهاء المحادثة بين نتانياهو وبايدن والتي استمرت نحو 45 دقيقة

اشارت القناة 12 الاسرائيلية الى انتهاء المحادثة بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي جو بايدن، والتي استمرت نحو 45 دقيقة بحسب مصدر إسرائيلي.

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