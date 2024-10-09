الخارجية الاميركية: الوضع في لبنان لا ينبغي أن يتحول إلى شبيه للوضع في غزة وهذا لن يكون مقبولا

اشارت وزارة الخارجية الأميركية الى ان الوضع في لبنان لا ينبغي أن يتحول إلى شبيه للوضع في غزة وهذا لن يكون مقبولا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الى إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولا سيما في شماله، مضيفة أن ذلك كان محور بعض المناقشات الملحة للغاية بين واشنطن وإسرائيل. وقال "كان ذلك محور بعض المناقشات الملحة للغاية بين حكومتينا".

وأضاف "أوضحنا لحكومة إسرائيل أنها ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح بوصول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى جميع أجزاء غزة، ونتوقع منهم تماما الامتثال لهذه الالتزامات".