المرصد السوري: الغارة الإسرائيلية بحي المزة استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري وحزب الله

اشار المرصد السوري الى ان الغارة الإسرائيلية بحي المزة في دمشق استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري وحزب الله. وتحدث المرصد السوري لـ"الحدث" عن أنباء عن عملية اغتيال نفذت في حي المزة بدمشق. ولفتت وسائل إعلام سورية الى ان القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد داخل حي المزة.

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