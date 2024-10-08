نتنياهو يعلن اغتيال هاشم صفي الدين المرشح لخلافة نصر الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اغتيال هاشم صفي الدين، القيادي بحزب الله، والذي كان مرشحًا لخلافة حسن نصرالله، في منصب الأمين العام للحزب.

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخاطبًا الإسرائيليين في ذكرى هجوم 7 أكتوبر، إن إسرائيل كانت مضطرة لخوض معركة مصيرية ضد حركة حماس التي نفذت هجوما صعبا عليها قبل عام.

وزعم نتنياهو أن حركة حماس قتلت واغتصبت عددا من المواطنين الإسرائيليين خلال هجومها يوم 7 أكتوبر.

ونفت حماس منذ اللحظة الأول للعدوان هذه الاتهامات، ونشرت مشاهد عبر قنواتها على تليجرام تؤكد زيف الرواية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو، في كلمته التي نشرتها رئاسة الوزراء الإسرائيلية على منصة إكس: ستبقى ذكرى مواطنينا الذين سقطوا خالدة في قلوبنا إلى الأبد.

وتعهد نتنياهو بمواصلة القتال ضد حماس حتى تحقيق أهداف الحرب التي اندلعت قبل عام في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في كلمة مسجلة: سنواصل القتال. طالما بقي المحتجزون في غزة، لن أستسلم.

حزب الله يتصدى لقوة من جيش الاحتلال حاولت التسلل فى الجنوب

تصدى حزب الله لقوة من جيش الاحتلال لدى محاولتها التسلل من خلف موقع القوات الدولية بالجنوب ويجبرها على الانسحاب.

وفى وقت سابق قال وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين إن جنود الاحتلال احتلوا منطقة مارون الراس، في لبنان، ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخا تجاه إسرائيل.

وزير الدفاع الإسرائيلي: ربما تمكنا من اغتيال خليفة نصر الله

نقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير الدفاع الإسرائيلي: "ربما تمكنا من اغتيال خليفة نصر الله".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعًا لقيادات مهمة في حزب الله.

كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة حزب الله اللبناني.

الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جندياً بينهم 7 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

بدوره أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، عن نقل 12 مصابًا جراء القصف الأخير من لبنان على حيفا، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 105 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا على دفعتين.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 185 صاروخًا من لبنان باتجاه خليج حيفا في الأولى، و20 صاروخا في الدفعة الثانية.