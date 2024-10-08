شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: رسائل الرئيس السيسى اليوم أن لمصر جيشا قويا رشيدا يحمى ولا يهدد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن رسائل الرئيس السيسي خلال تفتيش الحرب اليوم الذي يواكب الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر مهمة للغاية، موضحا أن جيش مصر قوى ولكنه رشيد يحمى ولا يهدد ولا يعتد على أحد.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، اليوم، أن حرب أكتوبر هي النصر الأكبر الذى غير توازن المنطقة بشكل استراتيجي في المنطقة، موضحا أن رسائل الرئيس السيسي تحمل معنى السلام يحميه القوة وسلام يقوم على القدرة المصرية.

وتابع: "الرئيس السيسي جدد خلال كلمته تأكيده على اهمية إنهاء الحرب على غزة التي أسقطت عشرات الآلاف من الضحايا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى، ولازم الحرب تقف ويكون في سلام حقيقي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، مشيرا إلى حديث الرئيس السيسي عن الزعيم الراحل السادات، وأنه كان لديه رؤية سابقة لعصرها وأن الحرب وسيلة وليست غاية ويجب القائد السياسي يضع فى عقله أن يحمي شعبه.