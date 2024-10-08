غارة إسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً جديدةً استهدفت محيط برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد دقائق معدودة من غارة استهدفت محيط حارة حريك.

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