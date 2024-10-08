شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - لقي عشرة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون في انهيار منجم في زامبيا. وذكرت الشرطة الزامبية في بيان أن عشرة أشخاص من عمال المناجم لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون في انهيار منجم بمنطقة "مومبوا"، مشيرةً إلى أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية لإنقاذ عمال المنجم الذين يعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض.يذكر أن السلطات الزامبية انتشلت في أغسطس الماضي 8 جثث من منجم إثر انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة في حادث وقع على بعد نحو 45 كلم شرق العاصمة لوساكا.