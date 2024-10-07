صورة.. الزهرة التي كافحت لقرون وتواجه مصير الموت الأبدي

محمد اسماعيل - القاهرة - النباتات، مثل البشر، تحتاج إلى الوقت للتكيف مع الظروف الجديدة. ولكن ماذا يحدث عندما يضغط تغير المناخ على زر الغفوة على وتيرة التطور البطيئة؟

أوضح مثال على ذلك، تلخصه قصة زهرة الربيع السيبيرية القطبية، وهي نبات قوي يهدد وجوده الاحتباس الحراري العالمي السريع ونضاله للتكيف.

توجد زهرة الربيع السيبيرية على حواف خليج بوثنيا والمحيط المتجمد الشمالي، وتكافح الصعاب منذ قرون.

ومع ذلك، فإن تغير المناخ عدو هائل. فكيف يمكن للنباتات أن تتكيف إذا كانت مسمرة على الأرض، وغير قادرة على التحول إلى بيئات أكثر ملاءمة؟

شرع باحثون من المتحف الفنلندي للتاريخ الطبيعي وجامعة هلسنكي في التحقيق.

قال البروفيسور ماركو هيفارينين، أحد مؤلفي الدراسة: "إن زهرة الربيع السيبيرية هي مثال جيد على الأنواع المهددة بتغير المناخ السريع. لا يمكنها الهجرة إلى ظروف أكثر ملاءمة بسبب القيود الجغرافية، ما يجعل التكيف في موطنها الحالي خيار البقاء الوحيد لها".

اكتشف الفريق أن بقاء زهرة الربيع السيبيرية يتوقف على شرط حاسم واحد - يجب أن نبطئ تغير المناخ بسرعة كافية لإعطاء الزهور الوقت الذي تحتاجه للتطور.

"تشير أبحاثنا إلى أن الإمكانات التطورية للأنواع البرية محدودة بشكل خطير في مواجهة تغير المناخ السريع. وهذا يعني أن مستقبل العديد من الأنواع على المحك، ما لم يتم كبح جماح تغير المناخ بشكل فعال"، قالت المؤلفة الرئيسية للدراسة أنينا ماتيلا.

الأنواع التي تقتصر على مناطق جغرافية محددة، مثل زهرة الربيع السيبيرية، لديها رهانات عالية بشكل خاص في لعبة روليت تغير المناخ هذه. فهي محاصرة بموائل غير مناسبة، وغالبًا ما لا يكون لديها خيار سوى التكيف أو الهلاك.

ويمكن لتدابير الحفاظ الاستباقية، مثل عمليات النقل المستهدفة ودراسات القدرة على التكيف، أن توفر شريان حياة، لكنها لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك. في نهاية المطاف، فإن جبهة المعركة هي التخفيف من تغير المناخ.

بالنسبة لزهرة الربيع السيبيرية، قد يتضمن هذا استعادة الموائل، وإدارة التنوع الجيني، أو حتى الهجرة المساعدة إلى أماكن جديدة حيث يمكنها الازدهار. ومن خلال القيام بذلك، يهدف دعاة الحفاظ على البيئة إلى تعزيز قدرة النبات على الصمود في مواجهة التهديد الوشيك للتحولات البيئية.

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