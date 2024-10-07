شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انخفاض مستويات المياه في الأنهار حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن مستوى الأنهار حول العالم انخفض خلال 2023 مقارنة بأي وقت مضى خلال الـ30 عاما الماضية.

وجاء في التقرير أن مستويات المياه عالميًا خلال الخمسة أعوام الماضية كانت أقل بكثير من المتوسط على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في مستويات المياه يرجع إلى التغير المناخي، الذي فاقمته ظاهرة ال نينو المناخية، التي تحدث طبيعيا كل عدة أعوام، وتؤثر على هطول الأمطار حول العالم. الأكثر سخونة

أوضح التقرير أن العام الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق، كما فقدت الأنهار الجليدية ثلوجا بصورة أكبر مقارنة بما لا يقل عن 50 عاما.

وقالت أمين عام المنظمة سيليستى ساولو: "المياه بمثابة طائر الكناري في منجم فحم فيما يتعلق بالتغير المناخي"، مشيرة إلى تقليد قديم يتم خلاله إدخال طائر كناري إلى منجم لأن الطيور تفقد الوعي قبل الإنسان، لتكون بمثابة تحذير مبكر عن وجود مستويات ربما تكون مميتة من أول أكسيد الكربون في المنجم.

وأضافت "نحن نتلقى إشارات استغاثة على هيئة تزايد هطول الأمطار والفيضانات والجفاف، مما خلف أثرًا سلبيًا على الحيوات والأنظمة البيئية والاقتصاديات.. ومع ذلك لم نتخذ الإجراءات الضرورية بعد".

