شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب جزر "كرماديك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جنوب جزر "كرماديك" قبالة سواحل نيوزيلندا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بأن مركز الزلزال وقع على بعد ألف كيلومتر شمال شرقي الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.