شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار كراثون يقتل 5 أشخاص شمال الفلبين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص مصرعهم شمال الفلبين، اليوم الجمعة، بسبب هبوب الإعصار كراثون، المعروف محليًا باسم "جوليان"، بحسب وكالة إدارة الكوارث الفلبينية. وقالت: "تم تسجيل أربع وفيات في منطقة إيلوكوس، معظمها بسبب الغرق، في حين فارق شخص الحياة في وادي كاجايان عندما صعقته الكهرباء".

وأصدرت الوكالة تقريرًا جاء متأخرًا بسبب الصعوبات المتعلقة بتقييم حجم ومدى الأضرار خلال ذروة الإعصار، والذي كان اشتد لفترة قصيرة وتحول إلى إعصار قوي.

وبحسب تقديرات الوكالة، تجاوزت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 700 مليون بيزو (12.7 مليون دولار)، وتجاوزت الخسائر الزراعية 300 مليون بيزو. وبعد تحوله إلى إعصار قوي، انطلق "جوليان" من منطقة الفلبين يوم الثلاثاء الماضي، متجهًا صوب تايوان، ولكنه عاد أمس الخميس كإعصار، ثم ضعف أكثر ليتحول إلى منخفض استوائي بحلول اليوم.