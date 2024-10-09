وزارة المالية توقع اتفاقية مع عدد من البنوك والمصارف وشركات التقنية المالية لتطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية

بحضور سعادة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الأستاذ هيثم الطريّف، وقعت وزارة المالية في مقرها بمدينة الرياض، اليوم الأربعاء 6 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م، اتفاقية تعاون مع كل من: مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وشركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي"، بهدف تفعيل مشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد باستخدام البطاقات البنكية، ودعم التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي فيما يتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات الأستاذ حمد الكنهل، وعن شركة الحلول المبسطة المالية "ساي فاي" الرئيس التنفيذي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعن البنك العربي الوطني رئيس مجموعة مصرفية التجزئة الأستاذ خالد الراشد، وعن مصرف الراجحي المدير العام لقطاع الشركات الأستاذ حسام بصراوي.

ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لدور الوزارة في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق برفع معدل التعاملات المالية الرقمية والذي يسهم في تحسين الرقابة المالية، حيث أطلقت الوزارة سابقاً المرحلة الأولى لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد والذي أسهم في تقليل التعاملات النقدية ورفع كفاءة الاستخدام الأمثل للعهد وضبط الرقابة المالية عليها.

وأوضح الأستاذ حمد الكنهل أن التوسع في إطلاق المرحلة الثانية لمشروع تطوير أسلوب الصرف من العُهد يؤكد نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته ويعكس جانباً من جهود وزارة المالية الهادفة إلى استدامة موارد الدولة المالية وكفاءة استغلالها، وتبني الأساليب الحديثة للصرف من البطاقات البنكية عبر قنوات إلكترونية متعددة ومرتبطة بتقنيات تحليل البيانات المالية، بما يسهم في بناء رؤية واضحة تدعم اتخاذ القرارات المالية، معرباً عن أمله بانضمام المزيد من البنوك والشركات المالية.