استشهاد 60 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على منازل وتجمعات للنازحين في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 60 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على منازل وتجمعات للفلسطينيين بمناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 60 شهيدًا وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء، وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة، بالاضافة إلى عدد من المفقودين تحت المنازل المدمرة، جراء قصف مدفعي وغارات جوية عنيفة استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين ومراكز لإيواء النازحين، في مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع.

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