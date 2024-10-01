سؤال برلماني بشأن تراكم العمليات بعيادة العظام بمستشفى أبو الريش الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تراكم في عدد العمليات بعيادة العظام في مستشفى أبو الريش الياباني، منذ فترة طويلة، حيث يتردد عليه المرضى الراغبون في إجراء العمليات ولم تجرى لهم العملية، مشيرة إلى أن مستشفى أبو الريش صرح عظيم وكبير يتم تجديده الآن.

وأشارت "متى"، إلى أنه عند قيامها بسؤال الأطباء، وجدت أن هناك غرفتين لعمليات العظام يعملون ٢٤ ساعة، منهم غرفة مغلقة نظرًا لعدم وجود تكييف وجهاز أشعة العظام الذي يجري العملية من خلاله داخل غرفة العمليات، ولذلك يتم تأخير كثير من الحالات الأكثر أهمية، والتي يفضل إجراؤها في سن صغير لضمان حسن أداء النتائج.

ودعت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب كافة الأحزاب والمجتمع المدني والجمعيات ورجال الأعمال المهتمين بالصحة لتوفير وإصلاح جهاز التكييف وأيضاً شراء جهاز أشعة العظام فى مستشفى أبو الريش الياباني.

كما أشادت بأداء أطباءنا في ظل الظروف الحالية والضغط عليهم بالحالات المترددة وتكرارها وسعيهم لتسكينهم وتحضيرهم للعمليات في وجود غرفة عمليات عظام واحدة بذلك الصرح الكبير مستشفي أبو الريش الياباني.