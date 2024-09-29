شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: المبادرة الرئاسية "بداية" تحقق رؤية مصر 2030 وتنمية الإنسان المصرى فى كل أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المبادرة الرئاسية "بداية .. بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تستهدف بشكل أساسى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان المصرى فى عموم الجمهورية لا تفرقة بين مدينة كبيرة أو قرية صغيرة ولا بين العاصمة أو المحافظات ولا بين الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية ، فالمبادرة تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية الشاملة المستدامة فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، إضافة لتوفير فرص العمل بشكل تكاملى بين جهات الدولة والمجتمع الأهلى، والعمل بصورة أدق وأشمل على تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع المحافظات، و ترسيخ الهوية المصرية، من خلال التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف قطاعات الدولة والمجتمع مع دعم دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية فى مقدمتها تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا،وهو ما يؤكد الاستجابة الفورية من الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي لنبض الشارع المصرى، الذى تأثر خلال السنوات الثلاث الماضية من تداعيات وباء كورونا على العالم وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى الشرق الأوسط، والتى تمثلت فى صورة موجات متتابعة من التضخم وارتفاع الأسعار وقلة المعروض من السلع الغذائية وارتفاع تكليف النقل والتأمين على السلع.

و تابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، تعمل على استكمال الإنجازات المتحققة على مستوى تطوير البنية التشريعية وتحديثها، وهو الأمر الذى ظهرت نتائجه على الأرض فى صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة وشراكات وفرص عمل وارتفاع مستويات تصدير المنتجات المصرية، بعد إصلاح التشريعات الخاصة بمجال الاستثمار وحركة رؤوس الأموال الأجنبية وإمكانية العمل والشراكة فى مصر ، حيث أصبحت السوق المصرية من أنجح وأكبر الأسواق وأقدرها على جذب الاستثمارات الأجنبية فى إفريقيا والشرق الأوسط، مع تزايد الفرص الخاصة بأن تصبح الدولة المصرية أحد أكبر المراكز اللوجستية وتقديم الخدمات للسفن التجارية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب بفضل ارتفاع عدد الموانئ والأرصفة البحرية وارتفاع مستويات ونوعية الخدمات المقدمة للسفن التجارية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المبادرة تلعب دورا محوريا فى استكمال مشروعات الدولة لبناء الإنسان المصرى، وخطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لدعم التنمية البشرية وتوفير بيئة مجتمعية قائمة على العدل والمساواة، واستجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع ، مع ضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي فى كل مركز وقرية ومدينة، و تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، مع الحرص على تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة لكل الفئات العمرية والعمل على تعزيز المهارات البشرية، و دعم دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ، وفى الوقت نفسه تكون قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة .

