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صور.. مقتل 49 شخصًا وفقدان العشرات في نيبال بسبب الفيضانات

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د ب أ - كاتمندو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل 49 شخصًا وفقدان العشرات في نيبال بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في نيبال أن 49 شخصًا على الأقل قُتلوا وفُقد عشرات آخرين في البلاد.
يأتي هذا بسبب فيضانات عارمة وانهيارات أرضية، ناجمة عن أمطار موسمية.
فيضانات عارمة في نيبال - موقع ياهو نيوز

فيضانات نيبال

وأشار المتحدث باسم شرطة نيبال، دان بهادور كاركي، إلى أن 36 شخصا على الأقل ما زالوا مفقودين، بمناطق مختلفة من الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا منذ وقت متأخر من أمس الجمعة.
وعقد مسؤولون كبار اجتماعًا طارئًا اليوم السبت، لتقييم الوضع وتكثيف جهود البحث والإنقاذ وإعادة التأهيل.
فيضانات عارمة في نيبال - موقع ياهو نيوز
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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