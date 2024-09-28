استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف جنوب مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد فلسطيني في إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع إطلاق قنابل دخانية بشكل مكثّف وإطلاق نار من آليات الاحتلال في محيط دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

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