شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تُغرق أجزاء من بريطانيا خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أمطار وسيول

الدمام - شريف احمد - تعرّضت أجزاء من إنجلترا لأمطار غزيرة وفيضانات في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من اللون البرتقالي لأجزاء من ميدلاندز وجنوب البلاد فجر اليوم، وانقضى التحذير السادسة صباحًا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".ومازال تحذير من اللون الأصفر من الأمطار قائمًا لأجزاء كبيرة من إنجلترا، وويلز، قبل أن يهدأ الطقس الممطر في النهاية بحلول العصر.وتعرضت المناطق التي طالها التحذير البرتقالي -بما في ذلك ميلتون كينيس، وأوكسفوردشير، وكامبريدج شير، وليسترشير، وويست ميدلاندز- لسيول شديدة.وحذرت الأرصاد الجوية هذه المناطق من أنها قد تشهد هطول 30 إلى 40 ميليمتر من الأمطار خلال ثلاث ساعات.