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زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة هوكايدو شمال اليابان.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترًا.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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