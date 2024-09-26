شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 60 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

