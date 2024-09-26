شكرا لقرائتكم خبر عن متحدية الصين.. سفن حربية لـ 3 دول تبحر في مضيق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في سابقة تحدث لأول مرة، أبحرت سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية عبر مضيق تايوان.

وأوضح مصدر مطلع اليوم الخميس، أن هذا يمثل تحد واضح لتزايد النفوذ العسكري الصيني في المنطقة. الصين وتايوان وتوجهت المدمرة سازانامي إلى جانب سفن أسترالية ونيوزيلندية نحو الجنوب من بحر الصين الشرقي وعبر ممر مائي ضيق بين الصين وتايوان.

ويعتقد أن السفن في طريقها إلى بحر الصين الجنوبي للمشاركة في تدريبات.

ورفض كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي التعليق على الأمر، قائلًا إنها "مسألة متعلقة بعمليات قوات الدفاع الذاتي". حرية الملاحة في المياه الدولية وعادة ما ترسل الولايات المتحدة سفنا حربية، إلى مضيق تايوان للتأكيد على حرية الملاحة في المياه الدولية.

ومن الممكن أن تثير الخطوة الأخيرة اليابانية رد فعل من جانب الصين، لا سيما أن صحيفة ذا جلوبال تايمز، ذا الصلة بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم، ذكرت أن الجيش الصيني راقب مرور السفن.