"خلع جلبابه أمامها".. ضبط مالك سنتر تعليمي تحرش بطالبة في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط مالك سنتر تعليمي تحرش بطالبة في مدينة نصر، وتبين أن السنتر التعليمي غير مرخص وحرر محصر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص بتضرره من مالك أحد المراكز التعليمية بدون ترخيص والكائن بدائرة القسم، لقيامه بالتحرش بابنته "طالبة"، عن طريق خلع جلبابه أمامها؛ وذلك حال ترددها على المركز التعليمي لتلقي أحد الدروس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بقيامه بذلك دون قصد التحرش بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.