شكرا لقرائتكم خبر عن كرواتيا تكشف عن مستجدات خطط فرض التجنيد الإجباري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد 17 عامًا من إلغاء تجنيد الشباب في الجيش، قررت الحكومة الكرواتية المضي قدمًا في خطط إعادة فرض التجنيد العسكري الإجباري.

وقال وزير الدفاع ايفان انوسيتش اليوم الاثنين، إنه سيقدم مشروع قانون بشأن التجنيد الإجباري إلى البرلمان قريبًا. التجنيد الإجباري في كرواتيا ومن المقرر أن تستمر الخدمة العسكرية لمدة شهرين وتردد أنها ستتألف من التدريب الأساسي.

كما ستبدأ أول مجموعة من المجندين خدمتهم، في أول يناير من العام المقبل.

ويتوقع أن يوافق البرلمان الكرواتي على مشروع القانون، فيما أوضح "أنوسيتش" أنه من المتوقع أن يجند ما يتراوح بين 4 آلاف و4500 جندي في عام 2025. زيادة رواتب الضباط وفي كل عام يبلغ ما يتراوح بين 17 ألفا و18 ألفا سن الثامنة عشر، وينطبق التجنيد الإجباري على من تبلغ أعمارهم 18 عاما وحتى 27 عاما.

وتابع الوزير أنه في ضوء الوضع الأمني الراهن، ليس من المناسب أن تكون الدولة مقتصدة في الإنفاق عندما يتعلق الأمر بتجهيز وتحديث الجيش، مشيرًا إلى زيادة رواتب الضباط.