شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف مهاجر أفغاني يعودون إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية، أن أكثر من 35 ألف مهاجر أفغاني عادوا إلى بلادهم من دول مجاورة في الأسبوع الماضي.

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم الوزارة إن مناقشات تجرى حاليًا لتسوية التحديات، التي تواجه المهاجرين الأفغان في دول أخرى. عودة أكثر من 35 ألف أفغاني وذكر المتحدث: "في الأسبوع الماضي، عاد أكثر من 35 ألف أفغاني إلى البلاد، من دول مجاورة".

وأضاف: كما تلقى هؤلاء العائدون مساعدة غذائية وغير غذائية عند المعابر الحدودية".

